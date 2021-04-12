В Белоруссии прекратили вещание Euronews

В Белоруссии прекратили вещание телеканала Euronews, передает «Интерфакс — Запад».

Министерство информации сообщило, что 12 апреля Euronews был исключен из списка иностранных СМИ, получивших разрешение на распространение в Белоруссии. Срок действия ранее выданного разрешения у телеканала истек.

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«Вместе с тем с сегодняшнего дня в Республике Беларусь начинает вещание ПОБЕДА — телепрограмма о Великой Отечественной войне, российского производства. Масштабный проект "Цифрового Телесемейства" Первого канала, созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — добавили в министерстве.

В эфире «Победы» будут советские и российские фильмы, сериалы и документальные картины о войне, свидетельства ветеранов, интервью с историками.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об идущей информационной войне. «Идет информационная война, уже не противоборство. Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», — отметил он.

В Белоруссии восемь месяцев продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Власти утверждают, что за происходящим стоят внешние силы.