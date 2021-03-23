МВД Белоруссии назвало фейком информацию о массовых увольнениях

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова назвала фейком информацию о массовых увольнениях милиционеров. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

«Та информация, которая так распространялась в интернете, о тысяче милиционеров, которые уволились из органов внутренних дел, — чистейший фейк. Конечно, она не соответствует действительности», — заявила Чемоданова.

По ее словам, наблюдается тенденция к снижению увольнений. «В сравнении с 2019 годом в 2020 году количество уволенных сотрудников снизилось более чем на 400 человек», — пояснила Чемоданова.

Ранее сообщалось о массовых увольнениях силовиков после президентских выборов.

В Белоруссии с августа 2020 года проходят массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Первые акции жестко подавлялись.