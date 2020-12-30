Белорусский ОМОН подарил Лукашенко черный берет

Командование отряда милиции особого назначения (ОМОН) Минска вручило президенту Белоруссии Александру Лукашенко черный берет — высший знак отличия белорусских омоновцев, сообщает БЕЛТА.

Решение о награждении Лукашенко принимал совет командиров подразделения. Белорусский лидер пошутил, что не смог бы пройти испытания на право носить берет. Начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба в ответ заявил, что Лукашенко имеет право получить эту награду «за особые заслуги». «Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа», — сказал силовик.

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Лукашенко также вручил ордена и медали омоновцам и заявил, что историческим долгом силовиков является сохранение Белоруссии для «наших детей и внуков». «И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило», — сказал глава республики.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель объяснил смерти белорусских протестующих от рук ОМОНа тем, что они «нагло стояли» перед силовиками. Он добавил, что полиция в США действует по отношению к митингующим гораздо жестче.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты во время столкновений с силовиками.