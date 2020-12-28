Бывший глава МВД Белоруссии назвал протестующих слугами дьявола

Помощник президента Белоруссии, бывший глава МВД Юрий Караев заявил, что любой протестующий в Белоруссии является слугой дьявола и темных сил. Об этом он рассказал в интервью белорусскому блогеру Алексею Голикову, тизер которого опубликован на его канале в YouTube.

Так, в разговоре с Голиковым чиновник назвал дьявола главным революционером в истории и добавил, что любой «протестун» и восставший является сторонником темных сил и слугой Сатаны. «Участвуя в каких-то смутах, как вы сказали, и волнениях, они невольно за темную сторону, за дьявола», — сказал Караев. Он отметил, что является верующим человеком и принял православие в 42 года.

Ранее Караев заявил, что силовики имеют право без предупреждения врываться в квартиры белорусов, если там могут скрываться протестующие. Он пояснил, что правоохранителям заранее неизвестно, кто может проживать в доме, а потому им позволено вскрывать двери в жилье в любое время суток.

29 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил Юрия Караева с поста министра внутренних дел, назначив его своим помощником в Гродненской области.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи людей, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.