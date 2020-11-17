Бывший спецназовец объяснил агрессию белорусских силовиков маленькой зарплатой

Белорусские силовики агрессивно задерживают и пытают протестующих, поскольку озлоблены из-за маленькой зарплаты и режима работы. Об этом в интервью белорусской службе «Радио Свобода» заявил бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Белоруссии «Алмаз» старший лейтенант Игорь Макар.

«Некоторые их понимают и оправдывают, что "мы здесь работаем сутками, у нас казарменный режим, потому что каждую субботу, воскресенье мы ждем этих акций, и нам это не нужно"... Они получают маленькую зарплату, никто ничего не доплачивает. Первое время мне говорили, что им платили за каждый день, но сейчас никто ничего не платит», — объяснил он.

Макар назвал бесчеловечным и не поддающимся никакой критике поведение бойцов белорусского ОМОН. «Когда ты задержанному надел наручники — неважно, кто бы он ни был, — прекращаются любые агрессивные действия. Человек в наручниках, он безоружен, он в наручниках, его нельзя ни бить, ни издеваться», — отметил бывший спецназовец.

Еще одной причиной агрессивного поведения силовиков он назвал абсолютную безнаказанность. По словам Макара, президент Белоруссии Александр Лукашенко добился разделения силового блока с народом и «втянул эти подразделения в такую агрессию, которая проявляется с каждым днем все больше и больше».

Он также считает, что задержания протестующих в стране продолжатся, и чем больше людей будет выходить на улицы, тем активнее будут работать силовики. «Я общался, в частности, с сотрудниками ОМОНа, они очень устали, поэтому делают все, чтобы митинги и протесты просто закончились», — пояснил Макар.

Последние три месяца в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Как рассказали ранее «Ленте.ру» очевидцы, жертвами избиений в отделениях милиции и автозаках становились не только мужчины, но также женщины и подростки.