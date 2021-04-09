Лукашенко призвал не пускать в политику получателей зарубежных грантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не пускать в политику и на государственные посты получателей зарубежных грантов. Об этом он заявил на совещании, посвященном деятельности политических партий, передает БЕЛТА.

«Принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг — сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси», — сказал Лукашенко.

Материалы по теме «Людям было страшновато» 15 лет назад в Белоруссии провалилась революция. Почему оппозиция не смогла победить Лукашенко? «Запад бросил белорусскую оппозицию» Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?

По его словам, все это прописано в действующем законодательстве, но «надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии». Глава Белоруссии также заявил, что партии не должны финансироваться из государственного бюджета.

«Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется», — пояснил он.

Ранее бывший министр культуры, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко объявил о намерении создать партию. Это нужно сделать до смены власти в стране, так как после этого неизбежно образуется «политический вакуум», пояснил он.

В Белоруссии восемь месяцев продолжаются протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов.