Лукашенко призвал не пускать в политику получателей зарубежных грантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не пускать в политику и на государственные посты получателей зарубежных грантов. Об этом он заявил на совещании, посвященном деятельности политических партий, передает БЕЛТА.
«Принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг — сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси», — сказал Лукашенко.
По его словам, все это прописано в действующем законодательстве, но «надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии». Глава Белоруссии также заявил, что партии не должны финансироваться из государственного бюджета.
«Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется», — пояснил он.
Ранее бывший министр культуры, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко объявил о намерении создать партию. Это нужно сделать до смены власти в стране, так как после этого неизбежно образуется «политический вакуум», пояснил он.
В Белоруссии восемь месяцев продолжаются протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов.