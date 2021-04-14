Диетолог объяснила плохое усвоение молока

Если молоко плохо усваивается, это не всегда говорит о непереносимости лактозы. Как отмечается в последних исследованиях, молоко может не подходить человеку по типу казеина — белка, который входит в состав этого продукта. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-диетолог «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева.

Она пояснила, что казеин относится к самой большой группе белков, которая составляет 80 процентов всего содержания молока. Вторым по распространенности его видом служит β-казеин. «Есть тринадцать самых распространенных его форм, основные среди них — это β-казеин А1 и β-казеин А2. Есть исследования, которые показывают, что у людей может возникать непереносимость к β-казеину А1», — отметила врач.

Как подчеркнула эксперт, воздействие β-казеина А1 на организм человека до конца не изучено. Согласно разным исследованиям, он может провоцировать воспаление кишечника, диарею, вздутие или даже диабет первого типа. «С уверенностью говорить этого мы не можем. Поэтому остановились на том, что детей, которые часто пьют молоко именно с этим элементом, стоит относить к определенной группе риска», — сказала Прунцева.

Если организм нормально воспринимает молоко, не следует от него отказываться или выбирать между типами казеина, так как это очень полезный продукт, считает диетолог. Она также добавила, что переходить на альтернативные виды молока стоит только при выявленной непереносимости.

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