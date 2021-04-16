Мужчина случайно вогнал гвоздь себе в лицо

В Италии 56-летний мужчина вышел подстригать газон перед домом и случайно вогнал гвоздь себе в лицо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кусок металла длиной примерно 2,5 сантиметра вылетел из-под газонокосилки и попал под его левую бровь. Пройдя в считаных миллиметрах от глазного яблока, он повредил мышцу, которая поднимает веко. В результате мужчина не мог открыть глаз.

Пострадавшего доставили в больницу в городе Верона. После тщательного осмотра врачи решили извлечь гвоздь, осторожно покачивая его, пока он не выпал сам. Спустя 30 дней зрение мужчины полностью восстановилось.

В 2018 году сообщалось, что в американском штате Канзас мужчина случайно забил гвоздь в голову и выжил. При падении американец случайно нажал на спусковой крючок гвоздезабивного пистолета, который ударил его по задней части головы.