Наряд жены Макрона на встрече с Зеленским обругали в сети

Наряд супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, который она надела на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, подвергли критике в сети. Соответствующие фотографии и комментарии появились на Daily Mail.

Как сообщает издание, президент и первая леди Франции встретились с украинскими коллегами в пятницу, 16 апреля, чтобы провести переговоры в Елисейском дворце в формате рабочего обеда. Известно, что Зеленский посетил Париж для обсуждения обострения ситуации на юго-востоке Украины.

Папарацци засняли 68-летнюю Брижит Макрон в платье выше колена французского модного дома Louis Vuitton из новой весенне-летней коллекции 2021 года. На размещенных кадрах видно, что на одежду нанесен графический принт в виде монограммы бренда оранжевого и белого цветов.

Согласно материалу, дизайнеры Louis Vuitton сшили описанное платье эксклюзивно для первой леди. Стоимость аналогичной вещи на сайте марки составляет 2170 фунтов стерлингов (230 тысяч рублей). Образ Макрон дополнили черная медицинская маска, классические туфли на каблуках и несколько украшений.

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Читатели издания обругали внешний вид супруги президента Франции. «Смехотворный наряд», «Она похожа на стюардессу, а не на первую леди», «Она просто привлекает к себе внимание», «Принт выглядит как мишень — ужасно», «Брижит похожа на дорожный знак», «Отвратительное платье», «Неважно, Louis Vuitton это или нет, платье выглядит ужасно», — комментировали они.

В январе 2019 года наряд жены Макрона в египетском храме удивил публику. Первая леди с супругом посетили древнеегипетские храмы, высеченные в скале Абу-Симбел на западном берегу Нила. На размещенных кадрах видно, что Брижит Макрон надела кроссовки Run Away марки Louis Vuitton вместе с классическим серым костюмом.