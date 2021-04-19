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14 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Подмосковье

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Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

На ремонт муниципальных и региональных дорог в Московсокой области до конца года направят около 14 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 19 апреля.

Он уточнил, что почти восемь миллиардов рублей из 14-и пойдут на ремонт муниципальных дорог. По его словам, большой объем работ намечается в Подольске, Домодедове, Серпухове, Истре, Одинцове, Звенигороде.

«Почти нет города, где бы ни приступили к этим работам. Важно, чтобы все работы шли планово, по графику. Система контроля позволяет это делать. На каждый отремонтированный участок предоставляется фотоотчет», — сказал губернатор.

Воробьев напомнил, что в регионе продолжают ремонтировать тротуары.

Глава региона неоднократно отмечал необходмость модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры Подмосковья.

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