Боровой назвал подталкивавших Ельцина к войне в Чечне людей

Российский политик Константин Боровой, который во второй половине 90-х годов был депутатом Госдумы, назвал людей, подталкивавших тогдашнего президента России Бориса Ельцина к войне в Чечне. Ими оказались силовики из нового окружения главы государства, рассказал Боровой в интервью «Ленте.ру».

«Я сам слышал, и нашлось много подтверждений, что милитаристским, имперским окружением Ельцина было принято решение попробовать на примере Чеченской республики всем остальным показать силу федеральной власти. И тогда с участием КГБ был разработан не очень удачный план попробовать устроить войну с Чечней, подавить Чечню», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Он отметил, что влияние силовиков на главу государства начало усиливаться в середине 90-х годов.

Боровой утверждает, что ими предпринимались серьезные усилия, чтобы поссорить Ельцина с регионами, которые начали строить независимую экономическую политику. «Говорить о том, что это было единоличное решение Ельцина, неправильно. — утверждает политик. — Это была большая работа нового окружения».

Ранее бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов заявил в интервью «Ленте.ру», что у Бориса Ельцина был шанс предотвратить войну в Чечне, однако он упустил его, отдав приказ расстрелять из танков парламент в 1993 году.