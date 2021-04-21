Ведущий «Поля чудес» случайно подсказал игроку и опозорил его

Ведущий американской программы Wheel of Fortune («Колесо Фортуны», аналог российской «Поле чудес») Пэт Саяк (Pat Sajak) помог участнику игры, случайно проговорив вслух правильный ответ. Однако поступок мужчины опозорил игрока, потому что тот не расслышал подсказку. Об этом сообщает Daily Mail.

Герой программы должен был отгадать фразу Quite frankly («Честно говоря»), ему оставалось открыть около половины букв. Времени оставалось мало, а игрок молчал. Тогда ведущий решил разбавить тишину своим высказыванием.

«Честно говоря, я лучше буду стоять здесь, чем там», — неожиданно заявил Саяк, выдав в первых словах правильный ответ загадки. Однако участник не расслышал сказанное, либо не обратил на него внимания. В результате он проиграл, не сумев решить головоломку даже с подсказкой.

В конце игры соведущая Ванна Уайт (Vanna White) спросила у Саяка, намеренно ли он проговорил фразу, которая являлась ответом на вопрос. Как оказалось, мужчина осознал, что подсказал участнику, только после того, как закончил предложение.