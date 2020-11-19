Якубович рассказал о необычном случае на гастролях с Владиславом Листьевым

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович рассказал о совместных гастролях с первым гендиректором ОРТ Владиславом Листьевым. В студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» он вспомнил об одном необычном случае.

«Несколько лет мы выступали с Владом вместе. Вели выездные сессии "Поле чудес", концерт такой. Были гастроли по Золотому кольцу», — отметил он. По словам Якубовича, в одном из городов после долгого выступления они искали, где переночевать.

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Ведущий вспомнил, что супруга Листьева отказалась оставаться в выбранной гостинице, и в итоге они решили ехать ночью в соседний город, чтобы найти подходящее место там. «Зима, пурга. Мы выехали, я рядом с шофером, а они сзади», — заметил Якубович.

Он рассказал, что очень хотел молока, из-за чего Листьев предложил ему выйти и спросить кого-то из жителей деревни неподалеку от дороги. «Изба, сугробы по колено, и на той стороне огонек горел маленький. Вышел, через шоссе поперся туда», — вспомнил ведущий.

Листьев переживал за коллегу, поэтому пошел за ним. «Калитку с трудом открыл. Открылась дверь, а там бабушка в ночной рубахе и платке, закутавшись. Вышел на свет, а она: "О, Якубович... и Листьев". И по косяку сползла», — вспомнил Якубович. По словам ведущего, они занесли женщину в дом и в итоге вместе с ней до утра сидели и пили чай.

Капитал-шоу «Поле чудес» — российский аналог американской телепрограммы Wheel of Fortune («Колесо Фортуны»). Российская версия стала одной из первых развлекательных программ телекомпании «ВИD». Передача начала выходить в октябре 1990 года, ее первым ведущим был Владислав Листьев. С 1 ноября 1991 года и до настоящего времени основной ведущий телешоу — актер Леонид Якубович.