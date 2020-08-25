Якубович получил ТЭФИ

Телеведущий и сценарист Леонид Якубович получил специальный приз — бронзовый Орфей — фонда «Академия российского телевидения». Об этом объявила генеральный директор фонда Этери Левиева в ходе церемонии вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы», сообщает ТАСС.

Согласно озвученному решению правления Академии российского телевидения, приз вручен Якубовичу «за выдающийся вклад в развитие российского телевидения». Этери Левиева отметила, что Леонид Якубович — ровесник Великой Победы, в этом году ему исполнилось 75 лет, и он «очень многое сделал для российского, и не только российского, телевидения». Также Левиева отметила бережное отношение телеведущего к российской истории, воинской славе и традициям российской армии.

Ранее Леонид Якубович заявил об отказе уходить с программы «Поле чудес», отметив, что съемки продолжаются. По его словам, за годы в программе у него сложился образ «бесконечного весельчака», что его не устраивает.