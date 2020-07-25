Якубович отказался уходить с «Поля чудес»

Ведущий «Поля чудес» на Первом канале Леонид Якубович отказался уходить с проекта. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Он отметил, что съемки телепрограммы ведутся. «[Покидать] "Поле чудес" не планирую, конечно. Впрочем, это, кроме меня, решать будет еще и руководство», — сказал он.

По его словам, за годы в программе у него сложился образ «бесконечного весельчака», что его не устраивает. «Но с этим ничего поделать нельзя. Это такое сложившееся за 30 лет амплуа, и оно порой и на судьбу тоже влияет», — заключил Якубович.

В апреле 2020 года Якубович признался, что хотел уйти с «Поля чудес» после первых выпусков. «Первые две съемки я от зажима кричал в микрофон так, что звукооператор чуть не оглох. Я понял, что все, труба, и сказал, что ухожу», — рассказал он. Якубович изменил свое решение после того, как перед съемками последнего, по его мнению, эфира, его представили как «новую звезду».

Ранее в этом же интервью ТАСС Якубович рассказал об участии в Чеченской войне. Телеведущий отметил, что афишировать свое участие для него было неправильно, поскольку он не хотел изображать из себя героя. Он добавил, что узнал о начале Первой чеченской войны по телевизору, а затем поехал в штаб внутренних войск в Лефортово. «Пришел к командующему, спросил, надо ли что-то отвезти, съездить туда. Через неделю уехал вместе с замом по воспитательной работе», — поделился Якубович.