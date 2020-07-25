Ведущий «Поля чудес» на Первом канале Леонид Якубович рассказал об участии в Чеченской войне. Об этом сообщает ТАСС.

Телеведущий признался, что афишировать свое участие для него было не правильно, поскольку он не хотел изображать из себя героя. Он добавил, что узнал о начале первой Чеченской войны по телевизору, а затем поехал в штаб внутренних войск в Лефортово.«Пришел к командующему, спросил, надо ли что-то отвезти, съездить туда. Через неделю уехал вместе с замом по воспитательной работе», — поделился Якубович.

Сейчас ведущий «Поля чудес» занимается написанием книги об участии в Чеченской и Афганской войнах, а также в Косове. Книга планируется к выходу в сентябре-октябре 2020 года. Кроме того, Якубович подготовил пьесу, режиссером которой выступит Марк Розовский, и киносценарий.

В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. Она продолжалась до 31 августа 1996 года, в результате были убиты тысячи российских военнослужащих и мирных жителей.