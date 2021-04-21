Российского «Аллигатора» заметили над территорией коалиции США в Сирии

Российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» заметили над территорией, подконтрольной «Демократическим силам Сирии» (ДСС) и коалиции США в Сирии. Об этом сообщает Euphrates Post в Twitter.

В сообщении говорится, что вертолет пролетел над провинцией Дейр-эз-Зор утром 21 апреля. Другие подробности не приводятся.

В мае 2019 сообщалось о крушении Ка-52 на востоке Сирии, два пилота погибли. В Минобороны России уточнили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» выпускается с 2010 года. Машины строят на заводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края. Летательный аппарат предназначен для проведения разведки местности, уничтожения танков и боевой техники, других вертолетов и самолетов.