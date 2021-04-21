Рыбаки поймали 271-килограммового тунца в четыре раза крупнее среднего

У берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс выловлен огромный тунец, который оказался в четыре раза крупнее средней рыбы этого вида. Об этом сообщает Nine News.

Тихоокеанский голубой тунец весом 271 килограмм был пойман рыбацким судном, которое вело ярусный лов. Для этого в воду погружался так называемый донный ярус, снабженный сотнями рыболовных крючков с наживкой.

Официально зарегистрированный рекорд по размеру тунца в Новом Южном Уэльсе принадлежит 185-сантиметровой рыбе весом 148 килограммов. Самый крупный тихоокеанский голубой тунец, известный ученым, имел длину 3 метра и весил 450 килограммов.

В среднем тихоокеанские голубые тунцы весят около 60 килограммов, однако австралийские рыбаки предпочитают особей весом от 40 до 50 килограммов. Более крупных рыб, как правило, продают в Японию.

В 2020 году сообщалось, что житель американского штата Калифорния выловил редчайшего голубого тунца при помощи воздушного шарика. Вес рыбы составил 165 килограммов, длина — 2,05 метра, а обхват — 1,54 метра.