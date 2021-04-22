Российская полиция нашла автора детского порно по фотографии с GPS-координатами

Сотрудники полиции в Екатеринбурге нашли автора детского порно с помощью фотографии с GPS-координатами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Полицейские изучали фотографии, на которых были изображены мужчина и несовершеннолетняя. В свойствах одной из них оказались данные о том, где был сделан снимок — так они вышли на подозреваемого.

По данному факту задержали 56-летнего мужчину. Оказалось, что он фотографировал свою дочь в возрасте шести лет и распространял эти материалы съемок. Уточняется, что мужчина признался в содеянном. Ему грозит около 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Московской области полицейского, уволенного из органов за вымогательство, заподозрили в съемке детского порно. В 2019 году его уволили и возбудили уголовное дело против него, также у экс-полицейского изъяли телефон — в нем следователи нашли видеозапись с интимной близостью взрослой женщины и несовершеннолетнего мальчика.