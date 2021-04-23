Туристам предложат «таинственное» путешествие по Европе с секретными остановками

Американская компания предложила туристам «таинственное» путешествие по Европе с секретными остановками. Об этом сообщает Travel & Leisure.

Компания Uniworld Boutique River Cruises представила десятидневный маршрут путешествия, при покупке билета на который туристы не будут знать о месте своего конечного прибытия.

Уточняется, что пока туристы не попадут на борт судна, они не узнают, куда едут и что надо было взять с собой. По замыслу компании, это привнесет спонтанность в круизные путешествия, которые обычно очень тщательно планируются.

Тем не менее цена путешествия определена заранее. Стоимость круиза начинается от 525 тысяч рублей с человека, включая авиаперелет. В тариф включены различные развлечения на борту, а также питание и специальные морские экскурсии.

При этом путешественники получат некоторые подсказки перед поездкой, другие детали тура будут раскрыты за день до его начала.

Ранее в конце марта сообщалось, что россиянам будет доступен новый формат круизного путешествия на поездах. В рамках круиза в Крым путешественникам предложат экскурсионную программу, которая будет меняться в зависимости от предпочтений пассажиров.