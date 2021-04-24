В Госдуме отреагировали на сообщения о возможном запрете импорта пива из Чехии

России следует налаживать отношения с Чехией, а не ухудшать их путем ввода экономических санкций. Так председатель комитета по экономической политике в Госдуме Сергей Жигарев отреагировал на появившиеся ранее в СМИ сообщения о возможном запрете импорта чешского пива в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«То, что сейчас происходит, безусловно, несет вред нашим отношениям с Чехией, и чешскому бизнесу в России. Не хотелось бы, чтобы это выходило в уровень противостояния», — заявил Жигарев.

Он отметил, что россияне в целом хорошо относятся к чехам, а пиво чешского производства пользуется популярностью в России. При этом депутат подчеркнул, что для нормализации отношений между Москвой и Прагой «горячим головам со стороны Чехии надо немного остудиться».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах России сообщил, что власти страны задумались о возможности ввести экономические санкции в отношении Чехии в ответ на высылку российских дипломатов из Праги. По словам собеседников издания, речь идет об ограничении импорта ряда чешских товаров, в частности пива.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.