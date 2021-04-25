Ученые выявили влияющий на продолжительность жизни неожиданный фактор

Американские ученые назвали неожиданный фактор, влияющий на продолжительность жизни. О результатах их исследования сообщается в статье, опубликованной в издании Nature Communications.

Эксперты обнаружили взаимосвязь между индексом омега-3 жирных кислот и вероятностью преждевременной смерти. Изучив данные о 42 тысячах граждан разных стран, специалисты заметили, что те, у кого был зафиксирован более высокий индекс эйкозапентаеновой, докозапентаеновой и докозагексаеновой кислот, имели в среднем на 13 процентов меньше шансов столкнуться с преждевременной смертью чем люди, в крови которых показатель был ниже. При этом те, у кого наблюдалась нехватка упомянутых кислот, чаще умирали от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других причин.

Отмечается, что специалисты давно задались вопросом о том, как уровень омега-3 связан с болезнями, затрагивающими сердце, мозг, суставы и зрение, однако на возможную связь данных кислот с продолжительностью жизни до сих обращали внимание лишь немногие представители научного сообщества.

Участвовавшие в исследовании ученые заявили, что их наблюдения позволяют сделать вывод о том, что содержащиеся в морепродуктах жирные кислоты способны позитивно отражаться на здоровье человека и замедлять процесс старения.

Ранее сообщалось, что диетологи составили топ-10 продлевающих молодость продуктов. Отмечалось, что одним из главных продуктов в этом перечне стали грецкие грехи.