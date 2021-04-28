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Названы самые популярные во все времена способы женщин улучшить внешность

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Фото: Globallookpress.com

Жительницы Великобритании назвали самые популярные тренды в макияже всех времен. Результаты опроса, который провел британский ретейлер The Centre:mk, попали в распоряжение The Sun. Их опубликовали на сайте издания.

По результатам исследования, в котором приняли участие около двух тысяч женщин, на первом месте среди мировых мейкап-трендов стала красная помада, получившая свою популярность благодаря актрисе Мэрлин Монро. На втором месте оказался макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному — прим. «Ленты.ру»).

Третье место в списке занял автозагар, а четвертое — накладные ресницы. На пятом месте оказались широкие черные стрелки как у певицы Эми Уайнхаус. Помимо этого, в топ-30 трендов вошли матовая помада, контуринг и прозрачный блеск для губ.

Также респонденты признались, что не могут представить свою жизнь без туши для ресниц (45 процентов опрошенных), тонального крема (29 процентов) и бальзама для губ (28 процентов).

Пресс-секретарь The Centre:mk Ким Прист (Kim Priest) объяснила, что в настоящее время на потребительские тенденции больше всего влияют поп-культура и социальные сети. «Макияж отражает как нашу индивидуальность, так и наше настроение. Все мы любим вдохновляться, экспериментировать и находить то, что подходит нам больше всего», — подчеркнула она.

Ранее в апреле эксперты оценили умственные способности женщин с ярким макияжем. Ученые проводили эксперимент в два этапа. Сначала они предложили 1229 участницам представить несколько жизненных ситуаций, таких как романтическое свидание, собеседование на работу и встречу с друзьями. После этого половине из них нанесли на лицо большое количество косметики. В ходе опроса выяснилось, как «улучшенная» внешность повлияла на самоощущение всех участниц. В результате эти показатели оказались примерно равными для обеих групп.

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