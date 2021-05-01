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Во Франции полиция распылила слезоточивый газ на первомайской демонстрации

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Фото: @st_etienne_42 / Twitter

Полиция распылила слезоточивый газ на первомайской демонстрации во французском Лионе. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала BFM.

По данным местной прессы, правоохранителям пришлось вмешаться из-за действий агрессивной группы из приблизительно 200 человек, двигавшейся впереди колонны демонстрантов.

В префектуре Лиона сообщили, что всего участниками первомайской демонстрации в городе стали примерно три тысячи человек.

Отмечается, что всего в городах Франции, по оценкам властей, примут участие в движении порядка 100 тысяч человек.

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