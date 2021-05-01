Во Франции полиция распылила слезоточивый газ на первомайской демонстрации

Полиция распылила слезоточивый газ на первомайской демонстрации во французском Лионе. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала BFM.
По данным местной прессы, правоохранителям пришлось вмешаться из-за действий агрессивной группы из приблизительно 200 человек, двигавшейся впереди колонны демонстрантов.
В префектуре Лиона сообщили, что всего участниками первомайской демонстрации в городе стали примерно три тысячи человек.
Отмечается, что всего в городах Франции, по оценкам властей, примут участие в движении порядка 100 тысяч человек.