Полиция разогнала активистов BLM в Бельгии водометами и слезоточивым газом

В Бельгии полиция разогнала активистов движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»), участвовавших в протестах против «полицейского насилия», водометами и слезоточивым газом. Об этом сообщает телеканал RTBF.

В ходе столкновений в городе Льеж были ранены 11 полицейских, задержаны несколько десятков человек. В соцсетях появились видео стычек между правоохранителями и жителями города.

African migrants loot businesses and clash with the police after a #BlackLivesMatter protest in the city of #Liege, #Belgium (!!!) today. Vid by @based_belgium (worth a follow) pic.twitter.com/MjatlEAZlb — RedPilledPoland (@RedPilledPoland) March 13, 2021

Власти отмечают, что участники акции устроили погромы. Протестующие разгромили McDonald’s в центре города и припаркованные около него машины, разбили несколько остановок транспорта, громили магазины и автомобили. Также активисты разбили окна в отделении полиции и мэрии Льежа.

Акции протеста в Бельгии начались после того, как в интернете распространилось видео задержания правоохранителями «с применением силы» молодой девушки африканского происхождения.

В январе сообщалось, что движение Black Lives Matter (BLM) выдвинули на Нобелевскую премию мира. С подобной инициативой выступил депутат норвежского парламента Петтер Эйде. По его словам, движение стало неотъемлемой частью «общемировой борьбы против расовой дискриминации» и смогло привлечь интерес к данной теме по всему миру.