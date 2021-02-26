В европейской стране случайно раздали отравляющие маски

Власти Бельгии случайно раздали медицинские маски, в которых могли содержаться отравляющие вещества. Об этом сообщает издание The Brussels Times со ссылкой на конфиденциальный отчет Бельгийского научно-исследовательского института общественного здравоохранения.

В общей сложности правительство европейской страны бесплатно раздало 15 миллионов тканевых масок. Все они были произведены в Азии люксембургской компанией Avrox. В отчете говорится, что в них могут содержаться микроскопические частицы серебра и диоксида титана, которые при вдыхании могут повредить дыхательные пути.

Ученые предупредили, что ношение этих масок может привести к развитию пневмонии, особенно среди тех, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей. После публикаций в СМИ министр здравоохранения страны заявил, что опасность масок пока не доказана. Тем не менее чиновник призвал фармацевтов временно перестать носить и распространять ранее выданные маски в качестве меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что власти Чехии выпустили указ, по которому жителям республики с 25 февраля в местах скопления людей необходимо носить сразу по две маски. Министр здравоохранения страны Ян Блатны пояснил, что вместо двух масок можно будет носить респираторы без клапана выдоха, обладающие степенью защиты FFP2 или KN95.