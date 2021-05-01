Российская чиновница уволилась после призыва не тратить энергию впустую на «сброд»

Министр туризма Камчатки Наталия Максименко покинула свой пост после записи в Instagram о «сброде» и «токсичных» людях. Об этом сообщает «Камчатка-информ».

По информации источников издания, министр, не проработавшая в должности и года, написала заявление на отпуск с последующим увольнением.

В январе Максименко опубликовала пост, в котором она призывает не тратить энергию впустую на «токсичных людей» и «прочий сброд». После публикации текст активно начали обсуждать в социальных сетях, некоторые посчитали слова чиновницы вызывающими.

Вдобавок в августе 2020 года министр также получила выговор из-за коррупционного скандала, случившегося в Камчатском туристском информационном центре, пишет Znak.com. Речь шла о главе учреждения Наталье Парастюк, ее заподозрили в незаконной выдаче многомиллионных премий.

По информации источников «Камчатка-информ», правительство региона пока не приняло решение о кандидатуре нового министра — им могут назначить руководителя одного из краевых государственных учреждений.

Ранее стало известно, что глава Минздрава Ростовской области уволилась после скандала с гибелью пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.