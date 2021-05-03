Блогер Ивангай обвинил Дудя в трусости и цензуре

Певец и блогер Иван Рудской, известный под псевдонимом Ивангай, обвинил журналиста Юрия Дудя в трусости и цензуре. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Дудь вырезал [из интервью] главный месседж. Моя прабабушка — жертва голодомора. Дедушка — жертва НКВД репресий. А теперь Украина имеет войну с Россией», — написал Ивангай. Блогер также назвал Дудя «ссыклом» в ответ на вопросы пользователей о причине цензуры.

Ранее сообщалось, что Рудской рассказал в интервью Дудю об опыте употребления наркотиков. Ивангай заявил, что считает наркотиками то, что является вредным, вызывает зависимость и не имеет медицинских показаний к употреблению. «Кофе, по-моему, тогда наркотик. Алкоголь тогда наркотик, никотин тогда наркотик», — поделился соображениями блогер.

Иван Рудской зарегистрировал свой YouTube-канал в 2013 году. Три года спустя количество подписчиков на его канале выросло до 10 миллионов человек, а общее количество просмотров — до двух миллиардов. В ноябре 2016 года блогер стал первым русскоязычным обладателем бриллиантовой кнопки — награды, которая выдается каналам, достигшим 10 миллионов подписчиков.