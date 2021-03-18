Блогер Ивангай рассказал Дудю об опыте употребления наркотиков

Певец и блогер Иван Рудской, известный под псевдонимом Ивангай, рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю об опыте употребления наркотиков. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале Дудя.

Ивангай заявил, что считает наркотиками то, что является вредным, вызывает зависимость и не имеет медицинских показаний к употреблению. «Кофе, по-моему, тогда наркотик. Алкоголь тогда наркотик, никотин тогда наркотик», — поделился соображениями блогер.

Дудь обратил внимание Рудского на то, что его высказывания о наркотиках не соответствуют истории о личном опыте: незадолго до этого Ивангай признался, что из-за марихуаны испытывал панические атаки и считал, что за ним следят российские спецслужбы. «О какой пользе может идти речь, если она [марихуана] мозги в бантик сворачивает?» — спросил журналист.

Рудской в ответ на это заявил, что у него под воздействием наркотиков всплывают страхи, нежели «какие-то надумки». «Все неоднозначно. Это действительно сложная субстанция, которую надо изучать», — подвел итог Ивангай.

Он также рассказал, что впервые попробовал марихуану после окончания школы. Затем он долгое время не употреблял наркотики, но в итоге снова вернулся к ним. 25-летний блогер признался, что Помимо марихуаны также принимал несколько различных психоделиков.

В интервью Ивангай также рассказал Дудю о том, сколько он зарабатывает на YouTube. По его словам, на пике популярности он мог заработать 20 тысяч долларов в месяц (1,5 миллиона рублей).