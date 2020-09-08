Блогер Ивангай запустил свою линию одежды

Певец и блогер Иван Рудской, известный под псевдонимом Ивангай, запустил свою линию одежды в честь старта музыкальной карьеры, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Мерч был создан совместно с брендом одежды и аксессуаров Yoo.

Отмечается, что коллекция эксклюзивная: в нее вошли 150 футболок, 100 худи, 100 браслетов, 100 пар носков, 50 бутылок и 50 кружек. Одежда выполнена в черно-белых цветах, а крупные цветочные принты «сочетаются с гранитными линиями и переплетаются в сложной фигуре». Вместе с дизайнером Yoo над принтами работал и сам Ивангай, который теперь выступает под псевдонимом Awen.

Браслеты созданы в минималистичном стиле с графическими элементами и символами. На черном — крупные белые надписи с засечками. А на бутылке, представленной в таком же черно-белом стиле с крупным символом, появилась съемная трубочка.

Yoo — модный бренд, специализирующийся на разработке, производстве и продаже продукции, созданной совместно с популярными блогерами, такими как Марьяна Ро, Room Factory, 55х55, Yalexer. Марка основана командой медиасети Yoola.