Модный бренд выпустил коллекцию одежды с блогером Максимом Тарасенко

Модный бренд одежды и аксессуаров для молодежи Yoo, созданный командой медиасети Yoola, выпустил мерч (официальная продукция с символикой музыкальных групп, знаменитостей, фильмов, компаний и так далее, — прим. «Ленты.ру») совместно с видеоблогером Максимом Тарасенко, создателем канала TheBrianMaps на YouTube. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В коллекцию вошли яркие худи, футболки, браслеты и попсокеты (держатели для смартфонов, — прим. «Ленты.ру») с принтами, которые разработаны по мотивам любимых образов Тарасенко.

За первый месяц продаж количество заказов превысило 1,5 тысячи, а объем производства к настоящему моменту составляет уже более пяти тысяч товаров. Такой спрос на коллекцию специалисты объясняют тем, что дизайн продукции хорошо обыгрывает мемы, используемые в контенте автора.

Кроме того, старт продаж совпал с крупнейшим фестивалем социальных медиа VK Fest в Санкт-Петербурге (20 и 21 июля 2019 года), где бренд Yoo был представлен в формате поп-ап магазина.

Одежда и аксессуары, которые создаются совместно с популярными инфлюенсерами, пользуется все большим спросом среди молодежи как в России, так и за рубежом. Под брендом Yoo уже разработаны и запущены в продажу коллекции 12 популярных блогеров, таких как Марьяна Ро, Room Factory, 55x55, Yalexer, Thoisoi и так далее. Более того, в США сама платформа YouTube предоставляет видеоблогерам возможность создания и продажи собственных коллекций мерча, что приносит знаменитостям дополнительный заработок, а подписчикам — еще один способ быть ближе к своим кумирам.

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