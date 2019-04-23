Бренд решил заработать на культовых фильмах из нулевых

Американский производитель обуви Vans объявил о запуске коллекции, посвященной вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает Independent.

В понедельник, 22 апреля, в своем Twitter-аккаунте компания объявила о предстоящей коллаборации. «Скоро произойдет нечто волшебное», — гласит пост, к которому прикреплено 12-секундное рекламное видео.

На официальном сайте Vans раскрыли, какие именно предметы войдут в коллекцию, навеянную персонажами поттерианы: «Vans и "Гарри Поттер" объединились для создания линии обуви, одежды и аксессуаров для ведьм, волшебников и магов». Объявление наложено на пестрый фон с фирменными цветами и символами четырех факультетов Хогвартса.

Серия романов о Гарри Поттере, начиная с публикации первой части, получила множество премий, в частности четыре Whitaker Platinum Book Awards (2001 год), три Nestle Smarties Book Prizes (1997—1999 года), две Scottish Arts Council Book Awards (1999 и 2001 года) и другие. Премьера экранизации первой части — «Гарри Поттер и философский камень» — состоялась в 2001 году. Следующие восемь частей вышли в период с 2002 по 2011 год.

Коллаборации с авторами кино и сериалов из 1990-х и 2000-х годов стали популярны у дизайнеров. Так, в январе итальянский люксовый бренд Off-White выпустил новую продукцию c персонажами и сценами из самого длинного в истории телевидения сериала «Симпсоны». Помимо этого, в апреле бюджетный ирландский бренд Primark презентовал футболки со сценой из сериала «Друзья».

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