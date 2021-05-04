Названа главная опасность приема аспирина

Врач-кардиолог, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова назвала главную опасность бесконтрольного применения аспирина. По ее словам, препарат может грозить здоровым людям рисками возникновения кровотечений, сообщает «Комсомольская правда».

Голухова отметила, что во время пандемии коронавируса стало популярным пить аспирин. Однако это довольно старый препарат, и здоровым людям стоит помнить об опасности при неоправданном приеме этого лекарства.

«Пациенты, которые находятся в стационаре, получают специальную антикоагулянтную терапию. Эти препараты отличаются по своей эффективности от аспирина, но изо всех антикоагулянтов у него самый маленький риск», — объяснила эксперт.

По ее словам, аспирин позволяет продлить жизнь и повысить шансы зараженного COVID-19 на то, чтобы после выполнения операции по стентированию сосудов (малотравматичное хирургическое вмешательство, которое позволяет расширить суженный просвет артерии — прим. «Ленты.ру»), проходимость артерии была восстановлена. Но неоправданный и неконтролируемый прием аспирина у здоровых людей приводит к избыточному риску кровотечений.

Ранее ученые Мэрилендского университета в США обнаружили, что аспирин потенциально может быть полезен в уменьшении уровня смертности и борьбе с тяжелыми симптомами среди пациентов с COVID-19.