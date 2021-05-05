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Эксперт оценил возможность падения неконтролируемой китайской ракеты на Россию

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин оценил возможность падения китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска, на территорию России. Его слова в среду, 5 мая, приводит НСН.

Эксперт признал, что определить место падения ракеты заранее действительно невозможно, однако отметил, что придавать значение инциденту не стоит, поскольку подобное «происходит постоянно». Он также подчеркнул, что вес ступени, которая должна упасть на Землю, сравнительно небольшой.

«21 тонна — это немного... Ступень — это, условно, два пустотелых тонкостенных бака. Их разорвет на части, и до Земли практически ничего не долетит», — пояснил Ионин, добавив, что никакой угрозы для россиян нет.

Ранее представителя Пентагона Майк Ховард сообщил, что ракета, по предварительным данным, войдет в атмосферу приблизительно 8 мая. При этом он уточнил, что определить место ее падения можно будет только за несколько часов до этого — пока это невозможно из-за высокой скорости объекта.

Предыстория: Стало известно о возможном падении на Землю неконтролируемой китайской ракеты
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