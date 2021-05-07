Российские банки установили рекорд по выдаче кредитов

Российские банки выдали кредиты на сумму 1,3 триллиона рублей, тем самым установив рекорд за всю историю наблюдений (ведется с 2014 года). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

По данным издания, за первые четыре месяца текущего года россиянам выдали кредиты на 4,2 триллиона рублей, что значительно превышает показатели за аналогичный период 2019 и 2020 годов.

Отмечается, что наибольшей долей выданных ссуд стали кредиты наличными, а также ипотечные займы. Они составили 47,3 и 43,3 процента соотвественно.

Аналитики обратили внимание на то, что количество автокредитов увеличилось на 566 процентов в сравнении с прошлым годом, а к апрелю 2019 года — на 49 процентов. Их доля составила 7,5 процентов от общего числа. Всего в данном сегменте банки предоставили займы на сумму 97,4 миллиардов рублей.

По словам генерального директора Frank RG Юрия Грибанова, рост рынка кредитов за последний месяц объясняется ожиданием повышения ключевой ставки ЦБ, возобновлением интереса к займам и сезонным фактором.

Ранее в феврале россияне установили новый ипотечный рекорд, оформив 96 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 265 миллиардов рублей. Так, в сравнении с прошлым годом, это на 19 процентов больше в количественном выражении и на 29 — в денежном.