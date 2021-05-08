Подсчитано число московских ветеранов

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подсчитал число оставшихся в живых в российской столице ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По данным Венедиктова, в Москве в настоящий момент проживают 4095 ветеранов. «Если брать вместе с тружениками тыла, то 37 351 человек», — добавил журналист.

В 2021 году всем живущим в Москве ветеранам полагаются повышенные выплаты от столичных властей. Их размер составит от 10 до 25 тысяч рублей.

При этом выплаты будут произведены вне зависимости от того, где находился человек во время войны. Так, на них могут рассчитывать зарегистрированные в данный момент в Москве жители блокадного Ленинграда.

По оценкам мэрии, единовременную материальную помощь должны получить около 83,2 тысячи человек.