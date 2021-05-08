Около 200 человек пострадали в результате беспорядков в Иерусалиме

Около 200 палестинцев получили ранения в результате беспорядков в Восточном Иерусалиме, сообщает агентство WAFA.

По его данным, в основном протесты проходили недалеко от мечети Аль-Акса. Полицейские стреляли по людям резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Вечером 7 мая волнения вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима — возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки.

На фоне этих событий лидер палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совбеза для обсуждения произошедшего в Восточном Иерусалиме.

В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с БАПОР приняло решение поселить 28 семей в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, однако не вручило документы на право собственности на жилье.