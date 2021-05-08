Рогозин назвал место падения неуправляемой китайской ракеты

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал приблизительное место падения неуправляемой китайской ракеты-носителя «Великий поход-5» («Чанчжэн-5»). Свои предположения он изложил в Twitter.

«Так называемая медиана — среднее значение в интервале вероятностей — точка в Тихом океане восточнее Новой Зеландии, 05:54 9 мая 2021 года», — написал Рогозин.

По его словам, часть конструкций второй ступени ракеты сгорит в плотных слоях атмосферы, но отдельные элементы могут достигнуть поверхности Земли.

«На сегодня зафиксировано самое большое торможение ступени: потеря 50 км в апогее и 10 км в перигее. Что в несколько раз превышает динамику предыдущих дней», — отметил Рогозин.

«Чанчжэн-5» стартовала с китайского космодрома Вэньчан 29 апреля. Ее задача состояла в выведении на орбиту основного модуля космической станции «Тяньхэ». Однако вскоре ракета-носитель потеряла управление, что вызвало ее риск падения на заселенные людьми районы. Ранее Рогозин заявлял, что аппарат не угрожает территории России.