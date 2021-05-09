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Москвичи изобразили половой акт в городском фонтане и попали на видео

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В Москве молодой человек и девушка изобразили половой акт во время купания в городском фонтане и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Москва сейчас».

По его данным, инцидент произошел в Парке Победы. На кадрах запечатлена девушка в одежде, лежащая на спине в воде на краю фонтана. Рядом с ней — по пояс обнаженный молодой человек. В какой-то момент он подходит к ней и имитирует половой акт под гвалт окружающей фонтан толпы, а затем пытается залезть на нее сверху, но падает в воду. После этого девушка и очевидцы смеются над произошедшим.

Ранее в Риме туристку из Великобритании оштрафовали на 450 евро (около 494 долларов) за то, что она залезла в фонтан Треви и попыталась повторить сцену из фильма режиссера Федерико Феллини «Сладкая жизнь». 49-летняя женщина, одетая как шведская актриса Анита Экберг (которая сыграла в ленте роль Сильвии), зашла в фонтан и стала посылать прохожим воздушные поцелуи. Пришедший вместе с британкой фотограф снимал происходящее на камеру.

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