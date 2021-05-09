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В России предрекли исчезновение нескольких профессий

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Александр Натрускин / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин порассуждал на тему того, какие профессии могут исчезнуть в будущем в результате технического прогресса. Своими прогнозами он поделился с изданием URA.RU.

Смолин предрек, что из-за роботизации может резко сократиться количество водителей, курьеров и официантов. Он отметил, что исчезновение затронет «преимущественно простые» специальности, не требующие высокой квалификации.

По мнению депутата, технический прогресс не должен повлиять на такие профессии, как врач и учитель. Однако судьба последней профессии зависит от воли властей: захотят ли чиновники экономить на сфере образования или нет. Смолин добавил, что для улучшения образования компьютер должен дополнять учителя, а не быть его заменой.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что многие классические профессии ждет серьезная эволюция. По его мнению, в ближайшие десять лет в нынешнем виде исчезнет такая профессия, как бухгалтер.

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