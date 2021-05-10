Россиянам назвали способы добиться от начальства повышения зарплаты

Адвокат Марина Буянова назвала россиянам способы добиться от своего начальства повышения заработной платы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт рассказала об основаниях просить руководство о повышении заработной платы в пределах тридцати процентов. Так, она порекомендовала учитывать объемы и тяжесть выполняемой работы. По ее словам, сотрудник имеет право требовать улучшения финансовых условий, если выполняет больше, чем от него требуется, либо прибавилась тяжесть или опасность труда.

«Вторая причина попросить о повышении — вы повысили свою квалификацию. Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учебу и работу», — подчеркнула юрист.

Кроме того, юрист посоветовала воспользоваться ситуацией, когда сотруднику была предложена работа в другой компании, однако он готов остаться при условии улучшения условий труда.

Ранее россияне перечислили профессии, представители которых, по их мнению, получают несправедливо низкую заработную плату. Лидируют в списке таких профессий преподаватели, врачи и ученые. О том, что их зарплата незаслуженно маленькая, заявили 64 процента, 58 и 36 процентов опрошенных соответственно. Россияне полагают, что педагоги должны получать в среднем 120 700 рублей в месяц, медики — 122 800 рублей, научные работники — 130 800 рублей.