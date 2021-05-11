Мир
 
Последние новости
Опубликованы первые слова с допроса напавшего на школу в Казани
Названы районы Москвы с завышенными ценами на жилье
Звезда Comedy Woman назвала причину ухода из проекта
Путин и Байден задумались о новом разговоре
Чересчур дорогой образ Меган Маркл разозлил пользователей сети
В Госдуме предложили по-новому отслеживать преступные намерения в соцсетях
Россияне повально заинтересовались отдыхом в одном кавказском регионе
Устроивший стрельбу в Казани несколько месяцев готовил атаку на школу
Шестиклассник рассказал о спасении из атакованной казанской школы
Новости партнеров

Британская королева призвала изменить законы из-за врагов страны

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: John Sibley / Reuters

Британская королева Елизавета II пообещала принять законы, которые будут направлены против недружественной деятельности «врагов» страны. Ее цитирует Reuters.

Изменение подразумевает расширение прав служб безопасности и учреждение новых способов борьбы с угрозами Великобритании. Законопроект должен «принести современную эпоху» в британское законодательство и отменить устаревшие акты таким образом, чтобы новые законы отвечали современным реалиям.

Reuters добавляет, что Лондон призывает также изменить закон страны о государственной измене.

22 марта Британия официально объявила Россию «величайшей» ядерной и военной угрозой европейской безопасности. Соответствующий документ опубликовало Минобороны страны. В документе отмечается, что Москва располагает возможностью лишить Лондон и союзников свободы действий «с помощью высокоэффективной интернированной системы ПВО».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Британская разведка назвала Россию самой острой угрозой безопасности
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Британия официально объявила Россию угрозой европейской безопасности