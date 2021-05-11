Британская королева призвала изменить законы из-за врагов страны

Британская королева Елизавета II пообещала принять законы, которые будут направлены против недружественной деятельности «врагов» страны. Ее цитирует Reuters.

Изменение подразумевает расширение прав служб безопасности и учреждение новых способов борьбы с угрозами Великобритании. Законопроект должен «принести современную эпоху» в британское законодательство и отменить устаревшие акты таким образом, чтобы новые законы отвечали современным реалиям.

Reuters добавляет, что Лондон призывает также изменить закон страны о государственной измене.

22 марта Британия официально объявила Россию «величайшей» ядерной и военной угрозой европейской безопасности. Соответствующий документ опубликовало Минобороны страны. В документе отмечается, что Москва располагает возможностью лишить Лондон и союзников свободы действий «с помощью высокоэффективной интернированной системы ПВО».