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Глава Татарстана приехал на место ЧП в казанской школе

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Рустам Минниханов
Рустам Минниханов
Максим Богодвид / РИА Новости

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов приехал на место ЧП со стрельбой в казанской к гимназии №175. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в учебном заведении возросло до 13 человек. Кроме того, госпитализированы с ранениями 16 пострадавших.

Также стало известно, что правоохранители ликвидировали второго стрелка, который был заблокирован на четвертом этаже. Он удерживал в заложниках несколько человек.

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