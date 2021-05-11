ВМС США открыли предупредительную стрельбу в Индийском океане

Корабль береговой охраны США произвел около 30 предупредительных выстрелов после того, как 13 судов Военно-морского флота Ирана подошли к кораблям ВМС США в Ормузском проливе Индийского океана. Об этом сообщает Reuters.

Представитель Пентагона Джон Керби (John Kirby) сказал, что предупредительные выстрелы были произведены после того, как иранские быстроходные катера приблизились на 140 метров к шести военным кораблям США, которые сопровождали подводную лодку с управляемыми ракетами.

По информации Пентагона, это второй раз за месяц, когда военные корабли США были вынуждены произвести предупредительные выстрелы из-за небезопасного поведения иранских судов.

В апреле американский военный корабль открыл предупредительную стрельбу после того, как три иранских корабля приблизились к нему и еще одному патрульному катеру в Персидском заливе.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Индийским океаном, Ираном на севере и Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом на юге. Он имеет большое значение для мировой торговли нефтью и для транспортировки сжиженного природного газа.



