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Названы причины катастрофических масштабов коронавируса

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Фото: Susana Vera / Reuters

Причиной катастрофического масштаба, который приобрела глобальная эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, стал «токсичный коктейль» из «откладывания, нерешительности и отрицания». К таким выводам пришли эксперты Независимой панели по подготовке и противодействию пандемии (IPPPR), сообщается на ее сайте.

«Ситуацию, в которой мы находимся сейчас, можно было предотвратить», — заявила Эллен Джонсон-Сирлиф, бывший президент Либерии, нобелевский лауреат и один из участников панели. Презентуя доклад, она подчеркнула, что в начале распространения болезни было допущено множество ошибок — на глобальном и на местном уровне.

«Наше сообщение ясно и просто: существующая система не смогла защитить нас от пандемии COVID-19. (...) Плохие стратегические решения, нежелание бороться с неравенством и раскоординированная система — вот что создало тот токсичный коктейль, который позволил пандемии превратиться в катастрофический кризис для человечества», — провозгласила Джонсон-Сирлиф.

По данным института Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в мире перевалило за 3,3 миллиона, а общее число заражений почти достигло 160 миллионов.

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