США решили сжалиться над Xiaomi

Министерство обороны США решило сжалиться над Xiaomi и снять запрет на инвестиции в китайскую компанию, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что стороны договорились о дальнейших действиях, которые позволят урегулировать спор без необходимости продолжать судебное разбирательство. В черный список компаний, подозреваемых в связях с китайскими военными, Xiaomi внес бывший президент США Дональд Трамп.

Теперь же Министерство обороны США заявило, что приказ об отмене включения Xiaomi в санкционный список «будет уместным». На фоне этого акции китайского производителя смартфонов подорожали на 6,7 процента, до 26,15 гонконгского доллара.

В марте федеральный суд США временно снял запрет на сотрудничество с Xiaomi. Судья Рудольф Контрерас (Rudolph Contreras) счел недоказанными обвинения в том, что из-за китайской компании национальная безопасность страны находится под угрозой.

Ранее Xiaomi подала в суд на США, добиваясь исключения из черного списка. Вхождение в него не позволяет американским инвесторам покупать акции компании. Помимо Xiaomi, в черный список попали еще восемь китайских компаний.