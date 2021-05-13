Эксперты назвали самую модную обувь лета

Резиновые сабо американского бренда Crocs назвали самым популярным обувным трендом лета 2021 года. Соответствующий материал публикует Independent.

К такому выводу эксперты моды пришли после того как во вторник, 11 мая, рэперша Ники Минаж опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она в ярко-розовых «кроксах» со сверкающими декоративными значками.

Пост стал вирусным и, по данным платформы The Sole Supplier, в тот же день продажи компании увеличились на 4,9 тысячи процентов по сравнению с предыдущим. Аналогичная ситуация произошла и на официальном сайте Crocs: из-за потока заказов интернет-магазин столкнулся с перебоями в работе.

Издание отмечает, что помимо Ники Минаж, поклонниками резиновых сабо являются и другие знаменитости, в числе которых хип-хоп-музыкант Амир Томпсон, поп-певец Джастин Бибер, рэпер Post Malone и японский художник Такаси Мураками, который участвовал в коллаборации с маркой Crocs.

В апреле исполнитель Амир Томпсон, известный как Questlove, появился на церемонии вручения кинопремии «Оскар» в сабо Crocs, покрытых 24-каратным золотом. Этой обувью он дополнил свой черный брючный костюм.

Американская компания Crocs была основана для производства и распространения поролоновых сабо. Обувь изначально была разработана для катания на лодках, в дальнейшем она стала пользоваться популярностью у медицинских работников. Первая модель The Beach была представлена ​​в 2000-х годах во Флориде. C тех пор было продано свыше 300 миллионов пар обуви.

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