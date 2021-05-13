Бедным народам предложили доплачивать за жизнь в лесу

Действующая мировая система возмещений за нанесенный вред экологии неэффективна и только наносит вред окружающей среде. К таким выводам пришли эксперты благотворительной организации «Сеть третьего мира». Для изменения сложившейся ситуации они, в частности, предлагают начать платить народам бедных стран за жизнь в лесу и охрану его флоры и фауны. Об этом сообщает «Би-би-си».

В настоящий момент ведущие экономики мира ежегодно расходуют триллионы долларов на сохранение окружающей среды неэффективно — деньги не доходят до территорий, которые пострадали в результате бизнес-деятельности (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, промышленность и прочее). Выплаты за ущерб окружающей среде страны третьего мира не могут потратить эффективно на сохранение природы, так как вынуждены гасить свой госдолг. В результате чего, невзирая на триллионные траты ежегодно, природа только деградирует, а экологические проблемы не решаются.

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«Сеть третьего мира» настаивает на кардинальном пересмотре действующих механизмов экологических выплат со стороны государств и компаний. Организация считает, что долги стран третьего мира необходимо активнее списывать, а размеры финансовых компенсаций за нанесенный ущерб окружающей среде должен быть значительно увеличен — только так, по мнению экспертов, можно остановить деградацию природных систем на планете.

«Экологические выплаты не должны быть привязаны к каким-то условиям, иначе мы просто продолжим копать яму и заливать ее деньгами», — сказал ведущий автор исследования доктор Патрик Биггер из Ланкастерского университета.

Активисты подчеркивают, что уровень доходов, который получают компании несоизмеримо велик с расходами на помощь природе. В качестве примера они приводят объемы инвестиций 50 крупнейших финансовых организаций мира в отрасли, которые наносят наибольший ущерб окружающей среде. По оценкам «Сети третьего мира», в 2019 году в эти отрасли вложили более 2,6 триллиона долларов, что сравнимо с ВВП Канады.

Эффективность же работы местного населения подтверждает программа ООН, которая предполагает финансовые выплаты местным жителям за сохранение местной флоры и фауны. «В 2019 на это направили около 160 миллионов долларов. К слову, сумма намного меньше ежемесячного прироста состояния основателя Amazon Джеффа Безоса во время коронавируса», — отметил Биггер.

Страны-лидеры в промышленном секторе постепенно приходят к «зеленым программам». Стратегии нулевого углеродного следа внедряют в Европе, Китае, Японии. Власти США пообещали сократить вдвое объем вредных выбросов своих производств к 2030 году.