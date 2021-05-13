Наука и техника
 
Последние новости
Трансгендер ограбила банк ради пластической операции и села в тюрьму на 15 лет
Азербайджанские военные вновь попытались продвинуться на территорию Армении
Больная СМА россиянка умерла без дорогостоящего препарата
Учительница описала спасение детей в Казани после слов «будем прыгать в окошко»
Популярная европейская страна начнет принимать туристов по системе «светофора»
НАТО повысила интенсивность учений у границ России
Арми Хаммер завел новый роман после обвинений в каннибализме и изнасиловании
Новый Хабиб пообещал порвать Нурмагомедова после слов Кадырова
Названо необходимое для нормальной работы сердца вещество
Новости партнеров

В России оценили способность Москвы пережить ядерную войну

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Поляков / «Коммерсантъ»

Современную ядерную войну с использованием, в частности, межконтинентальных баллистических ракет не смогут пережить ни Лондон, ни Вашингтон, ни Москва. С такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» выступил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Баклицкий.

«Можно предположить, что в Москве развитая сеть метро, которую можно использовать в качестве бомбоубежищ и прочего, но честно говоря, если речь идет о современной ядерной войне, когда используются межконтинентальные баллистические ракеты с боеголовками мегатонного класса, боюсь, что не спасет никакое метро. Прямое попадание даже нескольких боеголовок в Москву, как и в Лондон, как и в Вашингтон, в общем-то означает конец большей части населения города», — сказал он.

Как отметил эксперт, власти Великобритании, США и России заявляют, что не имеют каких-то списков определенных целей, а ядерные силы не нацелены друг на друга. По словам Баклицкого, условно предполагается, что «если вы не бьете определенно по городам, вы целитесь в какие-то объекты». В частности, речь идет о военных объектах, к примеру Министерство обороны или Кремль, где находится верховный главнокомандующий, добавил он. Старший научный сотрудник уверен, что таких ударов хватит, чтобы центр Москвы и большая часть столицы были уничтожены.

Комментируя материал американского журнала The National Interest, где отмечается, что столицу России будет защищать, в частности, система противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль», эксперт отметил, что сейчас только ведутся разработки этого средства ПРО, а также идет модернизация системы А-135 — существующей системы ПРО Москвы. По его словам, «Нудоль» может быть интегрирован, однако «даже в лучших каких-то прогнозах нет системы ПРО, которая была бы эффективна против большого числа атак». Баклицкий также согласился с утверждением, что Лондон и Вашингтон толком не имеют системы ПРО.

«У Москвы есть ПРО, которое обороняет центр и близлежащие регионы, но опять же, насколько можем судить по открытым данным, речь идет о сотне противоракет, поэтому я думаю, что в тех планах атаки, которые есть у западных стран, США и НАТО, присутствует задача донести определенное количество боеголовок до определенных целей, соответственно, если вы знаете, что цель защищается, то вы выделяете большее количество боеголовок на эти цели, — уточнил эксперт. — Думать, что Москва будет спасена силами ПРО, я думаю не стоит».

Баклицкий предположил, что ядерная атака может быть отражена системой раннего предупреждения: спутники, радары, однако дальше «речь может идти только об эвакуации высшего руководства, чтобы не потерять вот этот контроль над войсками и контроль над страной». Никакой реалистичной возможности остановить массированный ядерный удар нет, уверен он. Собеседник «Ленты.ру» добавил, что вся система отношений России с США строится на двустороннем неприемлемом нанесении ущерба, в данном случае — гарантированном взаимном уничтожении.

«У США есть возможность нанести удар по России, который Россия не сможет отразить, в России есть возможность нанести удар, который не смогут отразить США. Поэтому и Россия, и США не смогут уничтожить ядерные силы друг друга в первом ударе. Соответственно, если вы нанесете первый удар, то вы получите ответный удар, который для вас будет неприемлем, поэтому для вас нет смысла наносить первый удар. На этом строится ядерное сдерживание, ядерный баланс», — заключил Баклицкий.

Предыстория: В США назвали способный пережить ядерную войну город России
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США назвали способный пережить ядерную войну город России
В США рассказали о «вооруженной до зубов» России
В России заявили о возможности «проредить орбиту» США
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0223 марта
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.

«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»

Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
10:56 8 мая

Найдена связь между размером мозга и продолжительностью зевка

09:18 8 мая

Вертолет НАСА впервые перелетел на новое место на Марсе

05:52 8 мая

Ученый связал смерть Наполеона с его любовью к парфюму

Наука и техника00:0114 февраля

Зло из телевизора

Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
02:42 8 мая

Раскрыт способ продлить жизнь

01:55 8 мая

Ученые и архитекторы представили проекты жилищ на Марсе

00:56 8 мая

Ученые обнаружили неожиданную причину рака у женщин

Наука и техника00:0310 февраля

Страшнее коронавируса

Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
23:51 7 мая

Билл Гейтс назвал величайшее научное достижение в истории

19:26 7 мая

Ученые назвали связанный с полной потерей слуха ген

17:14 7 мая

Роскосмос опубликовал карту падения неуправляемой китайской ракеты

Россия
Путин потребовал жестких мер по оружию после стрельбы в Казани
Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира
Путин потребовал внедрить единый подход к охране учебных заведений
«Запретите оружие — возьмет молоток»
Нападение на школу в Казани унесло девять жизней. Как избежать повторения трагедии?
Путин признал невыполнение поручений после нападений на школы
«Я готов на все, чтобы Мишка начал ходить»
Ребенку нужна срочная операция на позвоночнике. Помогите папе спасти сына
Все материалы
Мир
Иранца-гея обезглавили его братья
Весеннее обострение
Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
Байден увидел президента США в умершем сыне
Лавров указал на опасность применения силы и санкций в обход ООН
«Я же вождь!»
Как Ким Ир Сен разрушил экономику Северной Кореи и привел страну к полной изоляции
Отставные военные США усомнились в психическом здоровье Байдена
«Убереги нас от зла, Господь»
Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Названы сроки исчерпания запасов угля в России
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
«Тинькофф Инвестиции» запустили Tinkoff InvestIndex
«Роковой год для нефти»
 
Перечислены города России с самыми высокооплачиваемыми вакансиями
SIM-карты Tele2 стали доступны на «Яндекс.Маркете»
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Все материалы
Силовые структуры
Суд арестовал устроившего стрельбу в казанской школе
У казанского стрелка нашли болезнь мозга
Диагноз не помешал ему купить оружие для нападения на школу
Вора в законе Жиро Шаумянского задержали за руководство тюремными группировками
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Устроившего стрельбу в школе Казани доставили в суд под усиленной охраной
«Во мне проснулся монстр»
Стрельба в казанской школе: что заставило студента колледжа открыть огонь по детям?
В ФСБ Татарстана приехала проверка из Москвы
Все материалы
Наука и техника
Коронавирус научился встраиваться в ДНК людей
Был месяц май
Как советские солдаты праздновали победу в Берлине: уникальные фотографии Великой Отечественной войны
Xiaomi изобрела смартфон-цилиндр
Порочный круг
Каким получился первый настоящий эксклюзив для PlayStation 5: обзор Returnal
В Чернобыльской АЭС зафиксировали опасные ядерные реакции
Описана опасность старых телефонных номеров
Мы вам не братья
Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Все материалы
Спорт
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)«Люди хотят крови и зрелищ»
Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
Александра Трусова «Это было предательством»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она решила сменить тренера?
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Оркестр, балет и лабрадор
«Современник» отметил 65-й день рождения премьерой «Театра» Сомерсета Моэма
Все материалы
Интернет и СМИ
Человек, который смеялся
Скончался главный хохотун интернета. Что скрывалось за маской легендарного мема?
«Не говорите неправильных вещей»
Как иностранный комик придумал пародийный аккаунт и был обвинен в работе на Россию
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Все материалы
Ценности
Оксана Самойлова сняла яхту на Мальдивах за 60 тысяч евро в неделю
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Основатель Amazon решил купить 127-метровую яхту за 500 миллионов долларов
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Топ-модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для журнала
Нижнее белье королевы Великобритании выставили на аукцион
Подарок из рая
Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
Все материалы
Путешествия
Россиян предупредили об опасности туризма в одну страну
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Спасатели обнаружили разбившийся на Камчатке вертолет
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
Кипр изменил правила въезда для туристов
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке
Все материалы
Из жизни
Диетолог описала способ ни в чем себе не отказывать и не толстеть
Уплыл в никуда
Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Студент сбросил 16 килограммов и перечислил конкретные шаги к достижению цели
«Местные обожают славянскую кухню»
История россиянки, уехавшей жить на французский остров в Индийском океане
Мужчина 43 года отсидел в тюрьме по ошибочному обвинению
Безупречный воин
Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
Семья расчищала дом после смерти отца и нашла человеческий скелет
Все материалы
Российская Renault Arkana получила новую топовую версию
Самые популярные автомобили России
Итоги продаж новых автомобилей в апреле 2021 года
Детский автомобиль Bugatti стал официальным трансфером аэропорта Дубая
Rolls-Royce Ghost: взлет первой ступени
Автомобиль, который дискредитирует слова «базовый» и «доступный»
Стартовало производство Lada Granta с новым мотором
Дорогие автомобили в обличье дешевых
Видео на «Моторе» про самый странный тюнинг на свете
Глава Ford намекнул на разработку электрического Bronco
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы