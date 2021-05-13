Модератор Facebook раскрыла «кошмарное» закулисье работы

Ирландка Изабелла Планкетт, работающая модератором в Facebook, раскрыла закулисье своей деятельности в соцсети и рассказала, почему не сможет продолжать отсматривать там контент. Ее слова приводит ВВС.

Планкетт занимается модерацией текстов и графического контента на протяжении двух лет и призналась, что такая работа оказывает чрезвычайно высокую нагрузку на психику. Отрабатывая по 100 публикаций в день, ей часто приходится просматривать сцены насилия, экстремизма, жестокого обращения и самоубийства. Из-за этого сотруднице не удается полностью расслабиться после работы и забыть о том, что она видела. Планкетт призналась, что увиденное в соцсети даже появляется в ее снах. В результате у девушки развилось беспокойство, и она начала принимать антидепрессанты. «Каждый день был кошмаром», — добавила ирландка.

Facebook заявляет, что обеспечивает круглосуточную поддержку сотрудников, но Планкетт назвала ее недостаточной — попавшиеся ей психиатры не были квалифицированными. А автоматические алгоритмы проверки контента для снижения нагрузки на людей девушка назвала фантазией Facebook, добавив, что системы «даже не приблизились к этой стадии».

Кроме того, 26-летняя Изабелла пожаловалась, что ей не разрешили работать из дома в отличие от ее коллег, которые выполняли те же функции. Также модератор указала на то, что по трудовому соглашению им нельзя было говорить о сути работы с друзьями и семьей, вследствие чего люди запуганы и боятся потерять работу. Планкетт добавила, что не сможет долго продолжать работать в таком режиме.